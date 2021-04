Ciclismo: arrestato il figlio di Armstrong con l'accusa di violenza sessuale

08 aprile 2021 a

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - Nuovi guai per Lance Armstrong. L'ex ciclista squalificato per doping deve ora fare i conti con l'arresto del figlio Luke accusato di aver violentato una ragazza, minorenne all'epoca dei fatti. La vittima del presunto stupro, secondo quanto raccontato alla polizia, avrebbe chiesto un passaggio al figlio dell'ex corridore, che l'avrebbe portata a casa del padre dove ne avrebbe abusato sessualmente. Luke ha ammesso in una telefonata di aver fatto sesso con la minore ma con il suo consenso.