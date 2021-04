Milano: Sala, 'su Scali idee chiare, non ho preoccupazioni su tempi'

08 aprile 2021 a

Milano, 8 apr. (Adnkronos) - A Milano "gli scali più avanti sono quello di Lambrate e lo scalo di Greco, dove sono in corso delle gare, ma credo in tempi brevi faremo quello stiamo facendo sullo scalo di Porta romana". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, all'Ey Summit dedicato alle infrastrutture. "Lo scalo dimensionalmente importante è quello di Farini, i tempi sono quelli che sono, però mi pare che le idee sono chiare, non ho soverchie preoccupazioni sugli scali".