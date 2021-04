Covid: Draghi, 'vaccinare over 75, tutto dipende da questo'

08 aprile 2021 a

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "La prima cosa da capire è seguire le linee guida espresse dal ministro Speranza, ma anche dal Cts in tutte le occasioni di incontro. La raccomandazione è usare AstraZeneca per coloro che hanno più di 60 anni. Quello che deve attirare più l'attenzione è il rischio di decesso che è massimo per coloro che hanno più di 75 anni. Vaccinare prioritariamente" anziani e fragili "tutto dipenderà da questo". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.