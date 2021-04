Covid: Draghi, 'incoraggiato da clima collaborazione Regioni e enti locali'

08 aprile 2021 a

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - Sulla "collaborazione tra governo e regioni, oggi c'è stato un primo incontro su Pnrr, ma sono molto incoraggiato dal clima di collaborazione che c'è" tangibile "anche sulla campagna di vaccinazione". Sui ritardi, "non si possono addossare responsabilità a una parte sola", gli "eventi sono complicati, ora siamo arrivati ad una fase in cui c'è la consapevolezza della necessità di vaccinare le persone più esposte: non è solo una dovere ma è un interesse delle regioni, perché possono riaprire le loro economie al più presto. Qui non esistono stato, regioni, siamo noi". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.