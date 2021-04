Tirrenia: tribunale fallimentare Milano fissa udienza per il 15 aprile

08 aprile 2021 a

Milano, 8 apr. (Adnkronos) - Il tribunale fallimentare di Milano ha fissato per il 15 aprile prossimo udienza, "sulla base dell'ex articolo 162 della legge fallimentare", per Cin (Compagnia italiana di navigazione), società del gruppo Moby, "perché è scaduto il termine del concordato un bianco senza presentazione di alcuna proposta", spiega una fonte all'Adnkronos.

La prossima udienza "è prevista per la presentazione della richiesta di fallimento da parte del pubblico ministero o dei creditori", ma "Dipende da cosa accadrà da qui al 15 aprile", conclude la fonte. A fine marzo la società Moby aveva depositato domanda in continuità e preannunciato il deposito del piano di ristrutturazione per Cin.