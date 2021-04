Lombardia: martedì seduta Consiglio regionale dedicata ad atti indirizzo

08 aprile 2021 a

Milano, 8 apr. (Adnkronos) - Sarà dedicata agli atti di indirizzo la seduta del Consiglio regionale della Lombardia convocata martedì prossimo, 13 aprile. I lavori si apriranno con lo svolgimento del question time cha prevede la trattazione di interrogazioni e interpellanze a risposta immediata. Successivamente saranno discusse sette mozioni che riguarderanno i seguenti temi: riapertura di piscine, palestre e scuole di danza in Lombardia (primo firmatario Franco Lucente, Fdi); adempimenti connessi alle indicazioni fornite dal Collegio dei Revisori dei Conti di Regione Lombardia sulle numerose criticità riscontrate nelle società ed enti del Sireg (prima firmataria Monica Forte, M5Stelle); necessità di certezza e azioni in merito all'agevolazione “Super bonus 110% (prima firmataria Simona Pedrazzi, Lega); reclutamento di personale per il servizio di elisoccorso Areu in Valtellina e nelle aree di montagna (primo firmatario Carlo Borghetti, Partito Democratico).

E ancora attivazione di corsi di formazione per i lavoratori in cassa integrazione appartenenti ai settori produttivi maggiormente colpiti dalla crisi (primo firmatario Giulio Gallera, Forza Italia); avvio urgente dell'interlocuzione con il Governo in attuazione dell'Odg 1811 concernente la revisione del capitolo 6 “Salute” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (primo firmatario Michele Usuelli, +Europa); predisposizione di un piano triennale per la valorizzazione di boschi e sistemi verdi e per mettere radici ad una ripartenza sostenibile (primo firmatario Matteo Piloni, Pd).

Prevista infine la nomina di un componente effettivo e di uno supplente nel collegio sindacale di Arexpo. L'inizio della seduta sarà preceduto dalla cerimonia celebrativa della Giornata regionale della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini, che si terrà alle ore 10 in aula consiliare.