Calcio: Europa League, la Roma sbanca Amsterdam, Ajax battuto 2-1 in rimonta (2)

08 aprile 2021

(Adnkronos) - Al 39' i lancieri sbloccano il match: la pressione della Roma va fuori giri, la palla filtra sulla trequarti, Mancini non attacca Klaassen che punta la porta, scambia con Tadic e riceve una palla di ritorno che deve solo spingere in rete. Al 7' della ripresa l'arbitro Karasev assegna un rigore ai padroni di casa. Errore in fase di disimpegno per la Roma, Ibanez commette fallo in area su Tadic. Proprio il serbo si incarica del tiro dagli 11 metri ma Pau Lopez para e salva i suoi.

Al 12' arriva il pari grazie a Pellegrini. Punizione dal limite dell'area del capitano giallorosso: tiro potente ma centrale sul quale interviene male Scherpen che manda il pallone nella propria porta. Al 24' Ajax nuovamente pericoloso, Brobbey lavora un buon pallone in area scarica per Tagliafico il quale calcia di prima intenzione, Pau Lopez devia in angolo. Alla mezz'ora azione in percussione dei lancieri che mettono un altro pallone in mezzo, Antony prova un colpo di tacco ravvicinato e Pau Lopez gli chiude ancora una volta lo specchio.

Poco dopo l'Ajax spinge e va in profondità ancora con una bella giocata di Tadic per Antony che calcia al volo ma il portiere della Roma è attento e manda in angolo. Al 42' arriva il gol partita per la Roma. Dagli sviluppi di un angolo calciato dalla sinistra la palla finisce a Ibanez che si coordina alla perfezione e calcia al volo un pallone che si infila sotto la traversa per l'apoteosi giallorossa.