08 aprile 2021

Diverse persone, riferiscono i media Usa, sono state ferite in una sparatoria a Bryan, in Texas. Il responsabile dell'attacco è in fuga ed è ricercato dalla polizia che sta organizzando una caccia all'uomo. Secondo testimoni almeno sei persone sarebbero rimaste ferite, alcune delle quali in modo grave.