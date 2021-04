bwin data center: Spezia, Parma e Torino retrocesse per i tifosi

09 aprile 2021 a

a

a

(Roma 9 aprile 2021) - Ronaldo capocannoniere per il 41%

Roma 9 aprile 2021. Con lo scudetto saldamente nelle mani dell'Inter - vittoriosa anche nel recupero con il Sassuolo - l'attenzione si concentra su verdetti non meno importanti, la qualificazione in Champions e la lotta per non retrocedere.

Secondo i dati analizzati dal bwin data center (

La Juventus, dopo la vittoria contro il Napoli, è chiamata a consolidare la posizione in classifica nella sfida contro il Genoa. Per l'86% porterà a casa i 3 punti ma ben il 13% si aspetta un pareggio e quindi un nuovo rallentamento. Tra i marcatori dopo Cristiano Ronaldo con il 55% fa nuovamente la sua comparsa Dybala con il 20%. Al terzo posto Chiesa, sicuramente il bianconero più in forma.

Più equilibrate le altre sfide, con il Milan che va a far visita ad un Parma bisognoso di punti con la vittoria in trasferta vista possibile dal 53% degli appassionati, il pareggio al 23% e una vittoria emiliana al 24%. Ibrahimovic è chiaramente il marcatore più atteso con il 41% seguito da Calhanoglu con il 12%. Risultati finali più giocati tutti favorevoli ai rossoneri, rispettivamente 0-2, 0-3 e 1-3.

Solo il 47% dei tifosi è convinto che il Napoli possa vincere contro la Sampdoria dopo la sconfitta contro la Juve mentre il 35% si aspetta addirittura una sconfitta. Tra i marcatori più attesi - dopo gli azzurri Insigne e Mertens - trova spazio l'eterno Quagliarella.

L'Atalanta dopo l'eliminazione dalla Champions sembra aver ritrovato un passo sicuro in campionato tanto che il 73% la vede corsara a Firenze a fronte del 26% dei pronostici per un pareggio. Il marcatore più atteso è Muriel seguito dal viola Vlahovic autore di una tripletta contro il Benevento. Come capita spesso quando giocano i bergamaschi il 95% si aspetta una partita con almeno 3 gol

Ufficio stampa MSL

Matteo Bertero - 0668432590 – [email protected]