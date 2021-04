Pd: incontro Letta-Crimi, 'proseguire percorso comune'

09 aprile 2021 a

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - Un "confronto positivo e cordiale, nel corso del quale è stata ribadita da entrambe le parti la volontà di proseguire nel percorso comune, basato su programmi e principi, avviato già a partite dal governo Conte II". Lo rendono noto fonti M5S circa l'incontro avvenuto questa mattina a Roma tra il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, e il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta.

Durante il colloquio, avvenuto presso la sede di Arel e durato oltre un'ora, la principale questione affrontata è stata quella relativa all'emergenza Covid e in particolare, fanno sapere le stesse fonti, "sulle risposte sanitarie ed economiche in atto, da adottare e il tema delle riaperture. È stato fatto il punto su come sostenere nelle prossime settimane il governo nel proseguo della campagna vaccinale e rispetto a imprese e famiglie".

Altro argomento toccato è stato quello dei meccanismi parlamentari e di alcune correzioni che vengono ritenute opportune, al fine di porre fine a storture, come quella del dilagante fenomeno dei cambi di casacca. Infine si è parlato delle prossime elezioni amministrative, rispetto alle quali "da parte del Movimento è stata ribadita la volontà di collaborare sui territori e nelle amministrazioni locali, come dimostrato anche recentemente dall'ingresso di portavoce M5s nelle giunte regionali di Lazio e Puglia, laddove dovessero crearsi le condizioni. Qualora ciò non dovesse avvenire - viene aggiunto -, ciò non inciderebbe sul percorso comune già avviato"