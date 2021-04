Covid Germania, "c'è bisogno di un nuovo lockdown"

09 aprile 2021 a

(Adnkronos) - In Germania è necessario un nuovo lockdown nazionale per cercare di contenere la diffusione del coronavirus. Lo ha dichiarato il ministro della Sanità Spahn nel corso di una conferenza stampa a Berlino, dicendo che ''abbiamo bisogno di un lockdown per mettere fine all'ondata in corso'' e sottolineando che un coprifuoco notturno è utile a ridurre i contatti.

In un Paese dove ci sono circa 4.500 pazienti in terapia intensiva, 700 solo la scorsa settimana, Spahn ha detto che ''se continua così potrebbe essere insostenibile per il nostro sistema sanitario nazionale''.

Nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati registrati 25.464 contagi da coronavirus, mentre sono 296 le persone che hanno perso la vita per complicanze Lo ha reso noto il Robert Koch Institute (Rki), l'agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l'andamento della pandemia in Germania. Viene così aggiornato a 2.956.316 il numero totale delle persone contagiate, mentre sono 78.003 coloro che hanno perso la vita per complicanze.