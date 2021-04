Comunali: Crimi a Letta, 'collaborare se condizioni, non incideranno su percorso comune'

09 aprile 2021 a

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - Nell'incontro di questa mattina tra Enrico Letta e Vito Crimi, sul tema delle amministrative, con i tanti Comuni attesi al voto, dal capo politico del M5S è stata ribadita "la volontà di collaborare sui territori e nelle amministrazioni locali, come dimostrato anche recentemente dall'ingresso di portavoce M5S nelle giunte di Lazio e Puglia, laddove dovessero crearsi le condizioni. Qualora ciò non dovesse avvenire ciò non inciderebbe sul percorso comune già avviato". E' quanto trapela da fonti M5S.