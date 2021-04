Libri: cancellata fiera in presenza, Bologna Children's Book Fair online (2)

09 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Così il presidente di BolognaFiere Gianpiero Calzolari: "Bologna Children's Book Fair, con le sue iniziative Bltf e BbPlus, non poteva svolgersi senza la certezza che la business community internazionale, che anima le giornate di fiera, avrebbe potuto essere a Bologna per incontrarsi in quella che tutti considerano una seconda casa in cui confrontarsi, sviluppare nuovi business e lanciare nuovi progetti. Il protrarsi dell'emergenza pandemica e le limitazioni che questa impone nei trasferimenti internazionali sono alla base della sofferta decisione di BolognaFiere di rimandare al 2022 l'appuntamento in presenza della fiera, concentrando quest'anno tutte le energie in un programma di iniziative digitali, in attesa di poterci rivedere a Bologna nella primavera del prossimo anno".

"È un sacrificio enorme - aggiunge Calzolari - che condividiamo con gli editori e gli operatori tutti; siamo certi che le campagne vaccinali in atto globalmente e i lockdown diffusi su scala internazionale saranno fondamentali per bloccare definitivamente la diffusione del virus, consentendoci di riproporre una Bologna Children's Book Fair in presenza in linea con le aspettative e il vissuto della fiera".

Elena Pasoli, Exhibition Manager di Bologna Children's Book Fair, aggiunge: "È con il cuore pesante che per il secondo anno consecutivo cancelliamo le edizioni fisiche di Bcbf, Bltf e BbPlus. Per quanto abbiamo voluto fino all'ultimo essere ottimisti, l'oggettiva situazione internazionale ci ha imposto un ripensamento, e abbiamo quindi considerato che la scelta più responsabile per permettere ai nostri espositori e visitatori di organizzarsi fosse prendere la decisione e annunciarla ora. Come lo scorso anno, possiamo rassicurare tutti i nostri espositori che, laddove necessario, i rimborsi verranno garantiti. Stiamo mettendo ora tutte le nostre energie nella programmazione digitale e non vediamo l'ora di accogliere tutti alla 59ª edizione di Bcbf, alla 15ª di Bltf e alla 2ª di BbPlus nel 2022".