Olimpiadi: Malagò, 'parlato con Governo per stabilire tempi e norme vaccinazione atleti Tokyo'

09 aprile 2021 a

a

a

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Ho parlato con il Governo, con Palazzo Chigi, e con il sottosegretario Vezzali assolutamente coinvolta, e c'è stato anche un interessamento di Vittorio Colao e la struttura del Premier, per cercare il prima possibile di stabilire tempi e norme per la vaccinazione degli atleti olimpici e i P.O. atleti ad esempio che la nazionale pallacanestro spera di convocare. Del resto quelli qualificati sono per circa il 50% sono già vaccinati perchè fanno parte dei corpi militari”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo la Giunta Coni, sulle vaccinazioni per gli atleti azzurri ai Giochi di Tokyo.