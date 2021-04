Palermo: omicidio studentessa, intitolazione Villa Caccamo a Roberta Siragusa

09 aprile 2021 a

a

a

Palermo 9 apr. (Adnkronos) - Dopo due mesi dall'omicidio di Roberta Siragusa, l'amministrazione comunale di Caccamo (Palermo) insieme alle scuole organizza un'iniziativa "per ricordare la piccola Roberta". Domani, alle ore 10,30, si svolgerà una cerimonia di intitolazione della Villa di Via Del Carmine in memoria di “Roberta” con la presenza della famiglia.

All'iniziativa parteciperanno una rappresentanza di studenti della scuola media che realizzeranno all'interno dello spazio giochi una panchina rossa e un murales con due simboli: "il fiore e la farfalla per raffigurare la delicatezza, l'eleganza la semplicità che aveva Roberta". Saranno presenti anche i più piccoli della scuola elementare che usufruiranno del parco giochi. Previsto anche interventi dei compagni di scuola di Roberta e anche un momento musicale di una giovane ragazza.