Pd: Letta vede 'on line' sindaci dem

Roma, 9 apr (Adnkronos) - Il segretario del Pd Enrico Letta incontra, da remoto, i sindaci del Pd. Lo annuncia Dario Nardella, primo cittadino di Firenze, sul suo profilo Twitter: "In collegamento con il segretario @EnricoLetta e i sindaci del @pdnetwork. Lavoriamo insieme per un partito che ascolti sempre di più i territori e che sia vicino alle necessità delle persone in questo momento difficile. Apriamo una nuova stagione di impegno per il Paese", scrive Nardella.

All'incontro, cui prende parte anche Francesco Boccia, ci sono Giorgio Gori, Matteo Ricci, Enzo Lattuca, Leoluca Orlando, Enzo Bianco.