Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Con il Generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, per parlare della campagna vaccinale, passaggio fondamentale per il ritorno alla normalità del Paese". Lo scrive su Instagram la presidente del Senato Elisabetta Casellati, postando una foto dell'incontro.