09 aprile 2021 a

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - La convocazione non c'è ancora, ma il Consiglio dei ministri chiamato a varare il Def e la nuova richiesta alle Camere sullo scostamento di bilancio dovrebbe tenersi tra martedì e mercoledì. Questa, per lo meno, è la roadmap che il governo ha in mente, spiegano autorevoli fonti.