Covid: D'Alema, 'Draghi in continuità con Conte, bene stima premier per Speranza'**

09 aprile 2021

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Questo governo ha il vantaggio di avere una maggioranza più larga e lo svantaggio di avere un maggioranza" meno omogenea e "i problemi via via si stanno manifestando". Lo dice Massimo D'Alema alla presentazione del numero di ItalianiEuropei dedicato a 'Il lavoro post-Covid' con Maurizio Landini.

"Mi sembra che in materia di tutela della salute ci sia una sostanziale continuità e mi ha fatto molto piacere che Draghi abbia espresso stima per Speranza che rappresenta quella continuità. Ecco se fossimo scivolati verso una gestione alla Bolsonaro, mi sarei molto preoccupato visto che sono un ultrasettantenne e quindi tra le categorie a rischio. Per fortuna, sulla scia di Conte, il governo Draghi ritiene prioritaria la tutela della salute".