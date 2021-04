Babcock: Anpac, il 12 aprile sciopero nazionale piloti elicottero di 8 ore

09 aprile 2021 a

a

a

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Per il perdurare di problematiche irrisolte che colpiscono gravemente i piloti di elicottero dipendenti dalla società Babcock è stato proclamato per il prossimo 12 aprile uno sciopero nazionale di 8 ore del personale pilota operante in attività di Elisoccorso (Hems) e di assistenza a piattaforme Offshore". Lo rende noto l'associazione sindacale Anpac che auspica "che i servizi sanitari regionali e le società petrolifere che hanno appaltato i servizi alla società Babcock possano farsi parte attiva per sensibilizzare la società ad un maggior rispetto dei propri dipendenti impegnati nel garantire servizi di pubblica utilità inclusi quelli di emergenza sanitaria e di tutela della vita umana".

"Saranno garantiti in ogni caso o servizi minimi indicati nella Regolamentazione di settore e il ricavato delle trattenute dello sciopero sarà devoluto ad organizzazioni benefiche", conclude l'Anpac.