Cremona: fuggono all'alt dei carabinieri, due arresti per spaccio

Milano, 10 apr. (Adnkronos) - Fuggono all'alt dei carabinieri, ma per due giovani di origine marocchina sono scattate le manette per detenzione e spaccio di stupefacenti. L'arresto è stato messo a segno nel pomeriggio di ieri, grazie alla collaborazione degli uomini della sezione Operativa e Radiomobile della compagnia di Crema e delle stazioni di Montodine, Castelleone e Crema.

Nei giorni scorso un'auto, intestata ad una donna residente a Verbania, non si era fermata all'alt - nella zona di Camisano - e i due uomini a bordo aveva fatto perdere le sue tracce. I militari hanno inserito la targa all'interno del sistema di varchi che monitorano gran parte del territorio e ieri pomeriggio la vettura è stata rintracciata a Castelleone, mentre i due stavano oscurando le targhe con del nastro isolante.

Con sé e nel veicolo sono stati sequestrati 70,4 grammi di eroina già suddivisa in più confezioni, cinque grammi di cocaina, 410 euro e alcuni telefoni con i quali i due probabilmente contattavano e venivano contattati dai clienti, un bilancino ed altro materiale per il confezionamento. Indicativamente, la vendita dello stupefacente avrebbe fruttato circa 2.500 euro. I due, di 22 e 24 anni, pregiudicati e non in regola con il permesso di soggiorno, sono stati portati nella casa circondariale di Cremona in attesa dell'udienza di convalida.