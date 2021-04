Milano: carabinieri salvano giovane da stupro, un arresto a Sesto San Giovanni

10 aprile 2021 a

Milano, 10 apr. (Adnkronos) - Un normale controllo dei carabinieri, di servizio nell'area di Sesto San Giovanni comune alle porte di Milano, ha messo in fuga un giovane che, in quel momento, stava molestando una ragazza. E' successo la notte del 9 aprile in via Piave, quando i militari imboccando la strada che costeggia il sottopasso della stazione metropolitana di Sesto Rondò, hanno notato una persona, che, all'improvviso ha iniziato una folle corsa. I militari all'inseguimento, superate le scale d'ingresso pedonale al sottopasso, hanno sentito le urla di una donna, la quale li incitava a bloccarlo.

L'uomo, 28enne di origini egiziane, è stato arrestato per violenza sessuale. Dalla ricostruzione è emerso che la vittima, 19 anni, stava rientrando a casa, ma è stata bloccata e costretta contro il muro del sottopasso. Conscia di essere seguita e pensando di subire una rapina, aveva lasciato cadere appositamente il portafoglio, ma il 28enne l'aveva raggiunta e aveva iniziato a palpeggiarle in varie parti del corpo, venendo interrotto dal passaggio di controllo dei militari di Sesto San Giovanni. Per il 28enne si sono aperte le porte della casa circondariale di Monza, in attesa della convalida da parte della procura.