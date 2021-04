Covid: Lucente (Fdi), 'riaprire aziende, mozione per palestre in Regione Lombardia'

10 aprile 2021 a

Milano, 10 apr. (Adnkronos) - "C'erano tanti gestori delle palestre e l'Associazione sportiva italiana (Asi) al flash mob che stamattina Fratelli d'Italia ha organizzato in piazza della Scala per chiedere al governo aiuti concreti a sostegno delle aziende. Tra i tanti imprenditori presenti, in particolare mi sono soffermato a parlare con quelli del mondo sportivo, per i quali ho presentato anche una mozione in Regione, chiedendo alla giunta di attivarsi per sollecitare la riapertura di questi esercizi, consentendo anche di poter vaccinare al loro interno il personale e l'utenza tramite i medici con cui collaborano". Lo dichiara Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Lombardia.

"Servono aiuti economici concreti e congrui, ma serve anche una strategia di riapertura, perché ormai è da più di un anno che il comparto è fermo. Lo stesso discorso vale per gli altri imprenditori, che hanno lavorato e speso soldi per poter riaprire in sicurezza, ma che ancora non vengono ascoltati. Chiediamo anche una vera pace fiscale, perché non si può chiedere alle aziende, che stanno chiudendo o che non hanno incassi, di saldare le cartelle esattoriali", aggiunge l'esponente che ha preso parte alla manifestazione a Milano.

"Per questo ero in piazza stamani: prima Conte e ora Draghi non capiscono il dramma che stanno vivendo molte categorie e noi vogliamo essere la loro voce, a Milano in Lombardia e in Italia", conclude Lucente.