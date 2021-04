Migranti: Salvini, 'inaccettabile che continuino sbarchi, Lamorgese faccia quello che facevo io'

10 aprile 2021 a

Catania, 10 apr. (Adnkronos) - "E' inaccettabile che continuino gli sbarchi sulle nostre coste". Lo ha detto l'ex ministro Matteo alvini prima di lasciare l'aula bunker di Catania. "Io sono a processo per avere fatto il mio dovere", dice Salvini. "Ho detto al presidente Draghi che mi rifiuto a pensare a un'estate di sbarchi con milioni di italiani in difficoltà economica, psicologica e sociale e sanitaria e migliaia di clandestini che continuano a sbarcare". Alla domanda cosa farà la Lega visto che è al Governo replica: "Possiamo stimolare il Ministero dell'Interno a fare quello che il Ministero dell'Interno deve fare per legge. Ad esempio fare quello che facevo io".