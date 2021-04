Milano: Comune, 'presentato progetto riqualificazione via Padova' (4)

10 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Migliorate anche via Esterle e via Cambini con l'introduzione del senso unico in via Esterle in direzione via Padova e in via Cambini in direzione Palmanova, "permettendo così di aumentare sensibilmente la sosta regolare dei veicoli a favore dei residenti e dei lavoratori di Atm dei turni notturni". Sarà modificata la connessione tra le vie Esterle, Cambini, Petraccone con viale Palmanova, "aumentando la superficie verde e le aree depavimentate nelle adiacenze degli orti condivisi gestiti da Legambiente, diminuendo così la superficie coperta di asfalto". Più a nord verrà riqualificato l'incrocio con via Prinetti, realizzando un ampliamento dell'area pedonale antistante il liceo artistico statale Caravaggio per offrire una maggiore sicurezza stradale negli attraversamenti e una più vasta area d'ingresso e uscita dall'edificio scolastico.