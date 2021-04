Arte: è morta Kirsten Aschengreen Piacenti, diresse musei fiorentini

10 aprile 2021 a

Firenze, 10 apr. - (Adnkronos) - La storica dell'arte Kirsten Aschengreen Piacenti, già direttrice del Museo degli Argenti e del Museo Stibbert di Firenze, studiosa che ha contribuito alla catalogazione delle collezioni di Palazzo Pitti, è morta ieri, venerdì 9 aprile, all'età di 92 anni, per cause naturali, nella sua casa in località Montanino, nel comune di Reggello (Firenze). Ha svolto un imponente lavoro scientifico sulle arti decorative nella Firenze dei Medici.

L'annuncio della scomparsa, informa l'Adnkronos, è stato dato dall'Amministrazione Comunale di Reggello esprimendo cordoglio per "una persona unica che ha dedicato la sua vita all'arte, alla sua conservazione e diffusione". "Kirsten Aschengreen Piacenti è stata una donna straordinaria, che ha speso la sua vita con passione e competenza, immersa nel mondo dell'arte e della cultura, sempre attenta e attratta anche dalle bellezze e eccellenze del nostro territorio, creando legami veri con le persone e con le tante realtà culturali presenti", ha detto il sindaco reggente Piero Giunti. Negli ultimi anni aveva partecipato attivamente a molte iniziative realizzate allo scopo di salvare e preservare il Castello di Sammezzano, gioiello dell'architettura orientaleggiante ottocentesca di Reggello.

Nata il 29 marzo 1929 a Madras, in India, da genitori danesi, Kirsten Aschengreen si laureò in storia dell'arte a Londra e si specializzò al Courtauld Institute e poi all'Università di Firenze. Nel capoluogo toscano lavorò come ricercatrice a Palazzo Pitti, per diventare funzionario del Ministero dei Beni Culturali nel 1971 e svolgendo tutta la sua carriera a Firenze. Nel 1974 venne nominata direttrice del Museo degli Argenti di Firenze, creando e lavorando ai progetti del Museo delle Porcellane, della Galleria del Costume e del Museo delle Carrozze di Palazzo Pitti, allestendo e curando mostre. Soprintendente aggiunto dal 1978 al 1997, dal 1996 al 2012 è stata direttrice del Museo Stibbert.