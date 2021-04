Arte: è morta Kirsten Aschengreen Piacenti, diresse musei fiorentini (2)

10 aprile 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Dopo l'alluvione dell'Arno del 1966 che danneggiò gran parte dei tesori d'arte di Firenze, lavorò in un centro di restauro per un paio di anni. Ha tenuto corsi di arte orafa presso le Università di Firenze e Pisa.

Kirsten Aschengreen è stata sposata con Franco Piacenti, illustre professore di chimica dell'Università di Firenze (1927-2002). L'alluvione di Firenze provocò una svolta nella sua carriera scientifica, condivisa con la moglie. Convinto, infatti, che la chimica potesse dare un notevole contributo e porre un rimedio ai danni provocati dal fango e dall'acqua dell'Arno, coordinò, insieme con il professor Giovanni Speroni (1910-1984), un gruppo di ricerca cercando di fornire le basi scientifiche alla conservazione dei beni culturali. Dalla sua idea nacque il Centro di studio sulle cause di deperimento ed i metodi di conservazione delle opere d'arte, che ha diretto dal 1974 al 2002, ed in seguito diventato l'Istituto per la Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali con sede a Firenze.

(di Paolo Martini)