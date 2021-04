11 aprile 2021 a

Roma, 11 apr (Adnkronos) - Al Next generation Eu si è arrivati anche perché all'Unione europea è stato tolto "il freno della Gran Bretagna. Con il tavolo a 28, con le opposizioni di Olanda e Austria e la presidenza di Johnson, non uno a caso, non si sarebbe mai fatto Next generation Eu con questa capacità visionaria". Lo ha detto Enrico Letta nel suo intervento ad un seminario on line.