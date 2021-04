11 aprile 2021 a

Milano, 11 apr. (Adnkronos) - Oggi "2.022.464 dosi somministrate in Lombardia: 75 giorni per il primo milione, 28 per il secondo, arriveremo a 1 milione di dosi alla settimana, per uscire rapidamente dall'epidemia". Lo scrive l'assessore al Welfare della Lombardia, Letizia Moratti, su Twitter. "Proteggere i fragili, salvare vite, creare le condizioni per la ripresa del lavoro".