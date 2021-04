11 aprile 2021 a

Milano, 11 apr. (Adnkronos) - Domani allerta a Milano per pioggia e venti forti. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato un avviso di criticità gialla (moderata) per rischio piogge e vento forte per tutta la giornata di domani.

Verrà attivato il Centro Operativo Comunale, a partire dalla mezzanotte di oggi, per il monitoraggio e l'eventuale attivazione delle misure necessarie.