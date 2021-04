Covid: Sileri, 'in due settimane Regioni saranno più allineate su 70-79 anni' (2)

11 aprile 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Il sottosegretario ha parlato anche del rifornimento delle dosi di vaccini, dal momento che le Regioni lamentano quasi ogni giorno uno scarso approvvigionamento. Ad aprile è previsto arrivino 8 milioni di vaccini. "E queste dosi ad aprile sono quelle certe, ma avremo forse qualche dose in più", ha sottolineato.

Sul mese di maggio, non c'è motivo di avere preoccupazioni: "Arriveranno almeno il doppio delle dosi previste a maggio, i centri vaccinali ci sono, sono arrivati anche i farmacisti. Insomma, i centri ci sono, il personale c'è". I primi veri effetti, però, "li vedremo sicuramente tra trenta giorni, oggi il calo dei numeri è soprattutto legato alla chiusura". Anche in futuro dovremmo continuare a vaccinarci: "Lo scopriremo in itinere ma è verosimile", ha sottolineato Sileri.