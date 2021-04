Huion svela Inspiroy H420X, H580X e H610X: l'edizione speciale per il decimo anniversario offre agli artisti di tutto il mondo un potente strumento

12 aprile 2021 a

- SHENZHEN, Cina, 12 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Per festeggiare il decimo anniversario, Huion ha presentato oggi tre tavolette grafiche della sua serie Inspiroy, rispettivamente i modelli H420X, H580X e H610X. Disponibili in tre dimensioni, queste tavolette grafiche sono costruite per soddisfare nuove esigenze creative dei diversi utenti e per offrire loro un'esperienza di disegno confortevole e naturale.

L'evoluzione dei modelli classici

Negli ultimi dieci anni, Huion ha lanciato numerosi prodotti che hanno agevolato gli utenti di tutto il mondo nelle loro creazioni. In quanto successori delle più popolari tavolette grafiche Huion, i modelli H420X, H580X e H610X presentano la stessa tecnologia di input avanzata e lo stesso prezzo accessibile dei loro predecessori, sebbene le prestazioni e il design esterno abbiano raggiunto un livello superiore.

Nuovi tablet per soddisfare un maggior numero di esigenze

Huion ha progettato queste tre tavolette grafiche in modo rigoroso, H420X, H580X e H610X sono accomunate da un pannello di copertura totale che ne riduce lo spessore a meno di 8 mm. I bordi arrotondati, insieme all'area poggiapolso di dimensioni ridotte, creano un supporto ergonomico che riduce efficacemente l'affaticamento della mano dell'utilizzatore. La tavoletta grafica più compatta e facile da trasportare tra questi tre dispositivi è H420X, con una velocità di rapporto migliorata di 300 PPS, un dispositivo perfetto per giocare a OSU e per schizzi veloci. Invece, H580X e H610X dispongono di 8 tasti programmabili e un'area di lavoro più ampia per dare agli utenti maggiori possibilità di scelta nelle loro creazioni produttive.

Inoltre, queste tavolette grafiche sono progettate con una forte compatibilità per offrire agli utenti un'esperienza di lavoro fluida con dispositivi Windows, macOS, Android e ChromeOS. La penna digitale PW100, dotata dell'avanzata tecnologia EMR senza batteria e di 8192 livelli di sensibilità alla pressione, garantisce linee autentiche e intense da riprodurre con saturazioni e spessori diversi al variare della pressione applicata.

Tecnologia di base per una buona qualità

"Queste tavolette grafiche in edizione speciale rappresentano alla perfezione l'aspirazione originale di Huion", afferma il responsabile prodotto Leo. "Grazie alla tecnologia di riproduzione della grafia sviluppata autonomamente da Huion e al rigoroso design esterno, la qualità complessiva di questi prodotti entry-level è decisamente aumentata. In qualità di fornitore professionale di dispositivi di input della scrittura, Huion resterà fedele alla sua mission: creare e ricercare altri prodotti eccezionali che consentano agli artisti di tutto il mondo di ottenere risultati ancor più ragguardevoli".

Per ulteriori informazioni sui prodotti Huion, visitare il sito web:www.huion.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1485363/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1485364/2.jpg