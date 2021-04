12 aprile 2021 a

a

a

Roma, 12 par. (Adnkronos) - "Io penso che questo è lo schema proprio per cui le cose non sono andate bene, se cominciano che ogni governatore comincia a dire la sua, non ne veniamo fuori". Lo dice Carlo Calenda a L'Aria che Tira su La7 a proposito dell'ipotesi delle isole Covid free.