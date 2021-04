Sicilia: Salina, aggiudicati lavori per porto di Malfa

12 aprile 2021 a

Palermo, 12 apr. (Adnkronos) - Aggiudicati i lavori di riqualificazione del porto di Malfa, nell'isola di Salina. "Manteniamo l'impegno assunto nei confronti dei cittadini delle Eolie e poniamo le basi per rendere ancora più competitivi collegamenti, attività produttive e turismo su tutto l'arcipelago" afferma l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, rendendo nota l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di riqualifica e di adeguamento delle opere foranee, delle banchine, dello scalo di alaggio e dei fondali dell'approdo di Scalo Galera. Con un ribasso del 24%, l'Urega di Messina ha individuato per l'assegnazione la Rete temporanea d'imprese Consorzio stabile Infra.Tech.Carl. scarl (mandataria) - Stone scrl, Franco Giuseppe srl (mandanti). "Sarà un'infrastruttura – sottolinea il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci – che aumenterà sensibilmente l'attrazione di questa perla da parte dei turisti. Un'opera interamente finanziata con risorse del nostro bilancio, liberate dopo il mancato utilizzo in vecchi programmi di spesa. Un altro impegno assunto e mantenuto". "Il presidente Musumeci - prosegue l'assessore Falcone - aveva voluto destinare all'isola nel complesso ben 19 milioni e 200mila euro per costruire a Malfa questa infrastruttura irrinunciabile. Questo per dare finalmente risposte a quelle aspettative deluse da anni. Abbiamo ripreso un'opera che si era arenata proprio per l'assenza di fondi, riattivando l'iter per i lavori che oggi dovranno partire al più presto. Manterremo costante, come fatto finora, l'attenzione nei confronti di Salina e di tutte le esigenze infrastrutturali delle isole minori di Sicilia".