Technomed: Il primo test dell'antigene per l'autodiagnosi del coronavirus al mondo certificato per tutta l'UE

'La scheda per test rapido dell'antigene del SARS-CoV-2' BOSON ottiene la certificazione CE da TÜV SÜD per l'uso privato

GRAZ, Austria, 12 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Technomed, un fornitore di soluzioni e prodotti di tecnologia medica, distribuisce il primo test rapido dell'antigene per l'autodiagnosi del Covid-19 al mondo certificato per l'uso in tutta l'UE. Il test per l'autodiagnosi del coronavirus BOSON, "Scheda per test rapido dell'antigene del SARS-CoV-2", è stato il primo prodotto ad essere debitamente testato e certificato dall'organismo notificato dell'UE TÜV SÜD Product Service GmbH. Ciò significa che questo test per l'autodiagnosi ha ottenuto la certificazione CE che conferma la qualità e l'affidabilità del prodotto.

"Siamo molto orgogliosi di poter fornire a tutta l'Europa il test per l'autodiagnosi BOSON, 'Scheda per test rapido dell'antigene del SARS-CoV-2', un prodotto di alta qualità per contenere e combattere la pandemia", afferma il dott. Moritz Bubik, amministratore delegato di Technomed. I prodotti che contribuiscono al contenimento della pandemia devono anche offrire qualità, affidabilità, disponibilità e accessibilità economica comprovate. Solo completando il processo di certificazione è possibile dimostrare la qualità e l'affidabilità che gli utenti finali si aspettano e meritano".

Attualmente si stanno pianificando le vendite in vari mercati europei e i test per l'autodiagnosi sono già disponibili. Ogni settimana vengono prodotti circa 20 milioni di test, confezionati in vari modi: confezione singola, confezione da 5 e confezione da 20. Technomed continuerà a diversificare i propri canali di distribuzione, fornendo i propri prodotti a organismi pubblici, a distributori specializzati e farmaceutici, nonché ai rivenditori.

Il test per l'autodiagnosi del coronavirus viene eseguito tramite un tampone nella regione nasale anteriore. Il risultato è disponibile dopo circa 15 minuti – il test rileva tutte le mutazioni del virus attualmente conosciute. Il prodotto consiste in cassette per test, tamponi, fiala con soluzione di estrazione, tubo con tappo contagocce e istruzioni per l'uso privato. Questo test dell'antigene per l'autodiagnosi del Covid-19 ha già ricevuto un'approvazione speciale dall'Istituto federale per i farmaci e i dispositivi medici tedesco (BfArM) il 24 febbraio 2021. Ciò è servito ad evitare tempi morti prima della piena approvazione.

Informazioni su Technomed

Technomed GmbH ha sede a Graz, Austria, e vanta circa 40 anni di esperienza nello sviluppo e nella vendita di prodotti di tecnologia medica. www.technomed.at

Contatto stampa:Dr. Moritz Bubiktechnomed Service, Planung, Handel mit medizinischen, technischen Geräten und Anlagen Gesellschaft m.b.H.Stattegger Straße 31b, A- 8045 GrazTel.: +43 316 71 68 60E-mail: [email protected] Materiale fotografico: https://technomed.at/files/technomed_pr_antigen_ce_01042021.zip https://technomed.at/files/technomed_antigen_pressefotos.zip

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1484653/Dr__Moritz_Bubik.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1484654/technomed_boson.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1484655/technomed___Logo.jpg