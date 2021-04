12 aprile 2021 a

Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Per la prima volta nella storia del Cnr è stata nominata presidente una donna. Congratulazioni e buon lavoro a Mara Chiara Carrozza che ha la competenza e l'autorevolezza per guidare il principale ente di ricerca italiano nella grande sfida per il rilancio del Paese”. Così su Twitter Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato.