12 aprile 2021 a

a

a

Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Il Next Generation Ue è un segno fondamentale, ma se vogliamo che l'Ue sia l'Europa della solidarietà e della sostenibilità non possiamo tornare a prima: la mia proposta è che il Pd -sia a livello europeo sia nel governo italiano- lavori perchè Next generation Eu diventi permanente, uno strumento con cui fare investimenti permanenti". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a Radio Immagina.