Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "I miei più sinceri auguri a Maria Chiara Carrozza, prima donna alla guida del Cnr, il più importante centro di ricerca italiano. Quando la competenza femminile si fa strada, è un passo avanti per tutto il Paese". Ad affermarlo è il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna in un tweet.