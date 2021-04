Covid: Musumeci, 'abitanti isole vanno vaccinate prima, vivono condizioni particolari'

12 aprile 2021 a

a

a

Palermo, 12 apr. (Adnkronos) - "Gli abitanti delle isole in Sicilia vivono condizioni particolari, perché devono aspettare luglio o agosto per vaccinarsi? Se a Lampedusa sbarcano centinaia di migranti ,non si capisce perché dobbiamo costringere quella popolazione ad aspettare, quando quella popolazione può essere messa al sicuro i tempi rapidi". Lo ha detto Nello Musumeci, governatore della Sicilia intervenendo a Sky Tg24.