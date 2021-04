12 aprile 2021 a

Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Se non riuscirò a riportare i giovani nel Pd, a non avere una classe dirigente giovane, io avrò fallito. Anche se vincerò le elezioni" ma la percentuali di giovani che votano Pd sarà bassa "avrò fallito. Per me questa è un'ossessione". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a Radio Immagina.