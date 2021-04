Moda: Sergio Tamborini nuovo presidente designato Smi

12 aprile 2021 a

Milano, 12 apr. (Adnkronos) - Il Consiglio generale di Sistema moda Italia, riunitosi giovedì 8 aprile, ha votato all'unanimità la candidatura unica alla Presidenza di Smi per il quadriennio 2021-2025, presentata dal comitato di designazione, di Sergio Tamborini. Lo comunica in una nota Smi.

Tamborini, 62 anni, laureato in chimica industriale all'Università statale di Milano e specializzato in Economia alla Sda Bocconi, è attualmente amministratore delegato di Ratti, azienda quotata alla Borsa di Milano, tra i maggiori produttori al mondo di tessuti per abbigliamento, accessori e arredamento, dopo aver rivestito ruoli analoghi all'interno del gruppo Marzotto per molti anni. Nel team dell'attuale comitato di presidenza Smi della gestione di Marino Vago, Tanborini ha svolto l'incarico di vicepresidente vicario con delega alla politica industriale.

Sarà la prossima assemblea di Sistema moda Italia, programmata per la fine di settembre 2021, a dover varare la conferma del presidente designato.