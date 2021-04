Usa: Biden su scontri Minneapolis, 'nessuno al di sopra della legge'

13 aprile 2021 a

a

a

Washington, 13 apr.(Adnkronos) - "Nessuno è al di sopra della legge". E' quanto ha ribadito il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in un tweet, riferendosi agli scontri di Minneapolis, esplosi dopo l'uccisione di un giovane afroamericano da parte della polizia. "Oggi penso a Daunte Wright ed alla sua famiglia, al dolore, alla rabbia ed al trauma che l'America Nera vive ogni giorno - ha scritto Biden - Mentre attendiamo un'indagine completa, sappiamo quello che serve per andare avanti: ricostruire la fiducia e assicurare la responsabilità, in modo che nessuno sia al di sopra della legge".