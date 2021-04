Coni: Consiglio Nazionale elettivo, scelti i nove atleti

13 aprile 2021 a

Roma, 13 apr. - (Adnkronos) - Ha preso il via questa mattina, nel Salone d'Onore del Coni, la tre giorni elettiva delle Assemblee di categoria che dovranno eleggere i vari rappresentanti al Consiglio Nazionale Elettivo del 13 maggio.

La prima votazione ha riguardato gli atleti: sui 122 aventi diritto sono stati in 109 a scegliere i rappresentanti nell'organo assembleare dell'Ente. Questi i 9 atleti eletti: Filippo Mondelli (Canottaggio) 54, non presente per motivi personali, Raffaella Masciadri (Pallacanestro) 52, Tatiana Andreoli (Tiro con l'Arco) 51, Federico Pellegrino (Federazione Italiana Sport Invernali) 50, Anna Cappellini (Federazione Italiana Sport del Ghiaccio) 48, Carlo Molfetta (Taekwondo) 46, Elena Pantaleo (Federazione Italiana Kombat) 41, Giulia Imperio (Pesistica) 38, assente nella foto poiché impegnata in una sessione di allenamenti e Francesco Marrai (Vela) 32.

Primi dei non eletti Teresa Frassinetti (Federazione Italiana Nuoto) 31, Paolo Lorenzi (Tennis) 30 e Chiara Colantoni (Tennistavolo) 28. Andrea Pucciarello (Pentathlon Moderno) ha incassato 19 voti e Sofia Della Vedova (Wushu Kung Fu) 18.