Coni: Federico Pellegrini eletto nel Consiglio Nazionale, 'cercherò di capire come funziona'

13 aprile 2021 a

a

a

Roma, 13 apr. - (Adnkronos) - Federico Pellegrino è stato eletto oggi, a Roma, in quota Rappresentanti Atleti, al Consiglio Nazionale del Coni per il triennio 2021-2024. Il campione del fondo azzurro ha raccolto 50 preferenze dai 109 votanti, risultando il quarto degli eletti, dopo Filippo Mondelli, Raffaella Masciadri e Tatiana Andreoli.

E' l'unico rappresentante della Federazione Italiana Sport Invernali. “Fa piacere aver ricevuto il consenso e poter così entrare a far parte del Consiglio Nazionale del Coni – ha commentato Pellegrino -. Già il fatto di essermi candidato rappresentava una presa di posizione nei confronti del mondo dello sport, che da tanti anni mi dà molto ed ora, e magari anche in futuro, potrei cominciare a restituire qualcosa della mia esperienza. Intanto cercherò di capire come funziona questo mondo, che ragiona sullo sport a 360 gradi, e piano piano ad imparare come muovermi. Sono lieto di poter portare anche la voce della Fisi in questo contesto nazionale”. Pellegrino ha ricevuto i complimenti del Presidente federale, Flavio Roda, e di tutto il mondo della Fisi.