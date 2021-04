Mafia: difesa Lombardo, 'non c'è mai stato alcun patto politico-mafioso'

13 aprile 2021 a

Catania, 13 apr. (Adnkronos) - "Non c'è mai stato alcun patto politico-mafioso". A dirlo, in aula, davanti alla Corte d'appello di Catania, proseguendo la sua arringa difensiva, è l'avvocata Maria Licata, che difende l'ex Governatore siciliano Raffaele Lombardo, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio politico mafioso. "C'è la prova dichiarativa piena di tutti - spiega la legale nel suo intervento -dell'assenza di un patto politico-mafioso". E cita Santo La Causa, ex reggente dell'ala militare della famiglia mafiosa dei Santapaola di Catania.