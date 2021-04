13 aprile 2021 a

a

a

Washington, 13 apr. (Adnkronos Salute) - Le autorità federali sanitarie americane hanno chiesto l'immediato stop dell'uso del vaccino di Johnson&Johnson contro Covid-19, dopo che si sono registrati 6 casi di trombosi a due settimane dal vaccino. Si tratta in tutti i casi di donne tra i 18 e i 48 anni. Una donna è morta e un'altra è ricoverata in gravi condizioni in Nebraska. Lo riporta il 'New York Times'.