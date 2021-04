Covid: Bonetti, 'riaperture? vediamo dati prossima settimana'

13 aprile 2021 a

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - Riaperture? “Questa settimana immagino che ci sarà la rivalutazione dei dati da parte del Cts, Iss e del ministero Salute. Nel caso, come mi auguro, i dati dimostrino che ci può essere lo spazio per qualche riapertura è chiaro che dalla settimana prossima le si potrà riconsiderare, naturalmente con le tempistiche adeguate”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. Crede che si potrà già riaprire dalla prossima settimana? “Questo non glielo so dire, prima bisognerà vedere i dati e l'impatto della decrescita della curva, così come le vaccinazioni”.