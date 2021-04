MisterTimbri: arriva la nuova soluzione online per creare i propri timbri personalizzati

13 aprile 2021 a

(Torino 13 aprile 2021) - Torino, 13/04/2021 - Qualsiasi attività, imprenditoriale, commerciale o professionale, ha bisogno di avere un suo timbro personalizzato. I timbri possono essere utilizzati per la firma di documenti cartacei, per siglare le fatture, e per tutto ciò che concerne la propria attività.

Avere un timbro personalizzato può essere utile anche al di fuori della vita professionale, ad esempio, per un'occasione speciale o per un regalo particolare.

Ma come poter creare il proprio timbro in modo semplice e veloce online? La soluzione arriva da

Un editor semplice e veloce per creare timbri personalizzati e con logo

Il sito MisterTimbri presenta una soluzione semplice e veloce per realizzare timbri personalizzati e con il logo che rappresenta il proprio brand, associazione, lavoro ecc…

Per scegliere il migliore a seconda delle proprie esigenze, il portale mette a disposizione un ampio catalogo, con varie tipologie di timbri, e un editor per realizzare la grafica e il testo che si desidera.

L'editor non è per nulla complesso, ma permette in modo semplice e veloce la creazione di un timbro unico e personalizzato. L'utente, infatti, può anche caricare un file con logo, se desidera un'immagine specifica (come, ad esempio, il logo del proprio brand).

Sicuramente, un plus per gli utenti, anche i più inesperti, è fornito dall'assistenza clienti dedicata.

Per qualunque dubbio o bisogno d'aiuto, infatti, sono disponibili gli operatori sia via chat, sia su WhatsApp.

Il servizio, dunque, è improntato a soddisfare l'utente per aiutarlo a creare un timbro personalizzato che gli permetta di avere ciò di cui ha bisogno in poco tempo, senza doversi recare di persona.

Tante tipologie di timbri tra i quali scegliere

L'editor di timbri online offre la possibilità di personalizzare: testo, logo, formattazione e colore ma non solo! Il sito, infatti, presenta tantissime tipologie di timbri che si adattano alla perfezione sia al mondo lavorativo sia a quello delle associazioni, o a chi ne ha bisogno per il proprio tempo libero.

Tra le principali tipologie di timbro ci sono:

• Timbri a fuoco: pensati per chi vuole un timbro elegante, autentico e ideale per marchiare varie tipologie di superficie come: il legno, il cuoio, la plastica, la pelle, il cartone, gomme, sughero ecc…

• Timbri autoinchiostranti: un ottimo strumento in ambito lavorativo, resistenti, dal design essenziali creati con materiali di alta qualità, pensati per un uso continuativo.

• Timbri per ceralacca: riportano indietro nel tempo, ma in realtà rimangono ancora un'ottima opzione per eleganza e funzionalità. Ideali anche per inviti di matrimonio, cerimonie ecc…

• Timbri a secco: personalizzabili, facili d'applicare e perfetti per ogni occasione o d'applicare sui propri prodotti.

• Penne timbro: originali e uniche, ideali per il lavoro, ma anche come regalo a clienti e fornitori. Le penne timbro possono essere personalizzate con le incisioni che si preferiscono grazie all'uso del laser.

Queste sono solo alcune delle soluzioni proposte dal portale dedicato alla creazione di timbri unici e personalizzati.

Come creare e ordinare il proprio timbro online

La procedura di realizzazione del proprio timbro personalizzato online è davvero semplicissima. MisterTimbri, infatti, mette a disposizione un editor e un percorso che richiede solo quattro passaggi. Il primo passo è scegliere il timbro che si desidera ordinare.

Dopo di ché si può personalizzarlo scegliendo: carattere, dimensioni e colore. Inoltre, caricando un semplice file si può creare un timbro con il proprio logo.

Una volta finito di editare il timbro arriva un'anteprima che aiuta a capire se è quello che si cercava, o se ci sono da fare altre modifiche. Approvato il timbro, lo si riceverà direttamente a casa in tempi brevi.

Un timbro personalizzato permette di distinguere il proprio brand, di poter valorizzare la propria associazione, o semplicemente di creare grafiche personalizzate per i propri inviti, segnaposti, o per il proprio tempo libero.

Per informazioni:

Mistertimbri.it è un e-commerce presente sul mercato dal 2008 e specializzato nella vendita di timbri personalizzati, offrendo un'ampia e variegata gamma di timbri: autoinchiostranti, timbri in ceralacca, timbri manuali in legno e timbri a secco.

Contatti:

e-mail: i