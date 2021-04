Covid: D'Incà, 'mese decisivo per vaccini e rilancio economia'

13 aprile 2021 a

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Questo sarà un mese decisivo per il nostro Paese, sia per quanto riguarda la lotta al #coronavirus attraverso l'incremento della somministrazione dei vaccini, sia dal punto di vista del rilancio dell'economia". Lo scrive il ministro Federico D'Incà su Fb.

"Come già indicato da tutti gli organismi internazionali, il raggiungimento dell'immunità di gregge è la premessa fondamentale per la ripartenza economica, obiettivo prioritario del Governo fin dal suo insediamento. In questi giorni in Consiglio dei Ministri varerà lo #scostamento di bilancio per garantire nuove risorse alle imprese e a tutti i settori colpiti dalla crisi. Lo scostamento sarà sottoposto al voto di Camera e Senato insieme al #Def nella settimana del 22 aprile. La settimana successiva il Presidente Draghi illustrerà alle Camere il progetto definitivo di #Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che sarà presentato all'Unione Europea entro il 30 aprile".

"I cittadini che manifestano sempre più disagio per la crisi generata dalla pandemia devono sapere che il Governo lavora senza sosta e che i prossimi mesi, accanto alle graduali riaperture, consentiranno di mettere in campo anche un rilancio poderoso della nostra economia".