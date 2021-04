Libri: 'Il Maialino di Natale' nuovo romanzo Rowling, uscita mondiale 12 ottobre**

13 aprile 2021 a

Roma, 13 apr. - (Adnkronos) - J.K. Rowling, autrice di fama mondiale grazie alla saga in sette volumi di Harry Potter, ha scritto un nuovo libro "scintillante" per bambini: si intitola "Il Maialino di Natale" ed uscirà in contemporanea mondiale il 12 ottobre 2021 in versione cartacea, in ebook e audiolibro. Il libro sarà disponibile in edizione rilegata, con le illustrazioni dell'artista pluripremiato Jim Field. La copertina sarà svelata nei prossimi mesi.

"Il Maialino di Natale" sarà pubblicato in Gran Bretagna, Australia, Nuova Zelanda, Irlanda e India dal Gruppo Hachette, in Usa e Canada da Scholastic, in Italia da Salani (Gruppo editoriale Mauri Spagnol) e sarà tradotto in altre venti lingue nel mondo.

"Il Maialino di Natale", spiega una nota editoriale, è la storia commovente e appassionante dell'amore di un bambino per il suo giocattolo preferito, un maialino di peluche, e di cosa è pronto a fare pur di ritrovarlo. È una storia originale, non collegata alle altre opere di Rowling, per i bambini dagli 8 anni in su: "un racconto incantevole per tutta la famiglia, dalla penna di una delle più grandi narratrici al mondo".